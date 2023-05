Tragedija na domu znanega športnika: v bazenu družinske hiše utonila hči (2)

V nedeljo se je v Tampi, Florida, zgodila tragedija, ki je družino znanega športnika, igralca ameriškega nogometa, Shaquila Barretta, zavila v črno. V tragičnem dogodku je umrla dve leti stara hči Arrayah.

Deklica je utonila v domačem bazenu v nedeljo. Kot razkriva policija, so okoli 9.30 zjutraj prejeli klic o otroku, ki je padel v bazen. Takoj je bila prepeljana v bolnišnico, od koder pa so kasneje sporočili, da je Shaqov najmlajši otrok umrl.

Policija dogodek preiskuje. Zaenkrat kaže na to, da je šlo za nesrečen in tragičen dogodek.

Barrett igra za moštvo Tampa Bay Buccaneers, ki so ob tragediji zapisali, da gre za srceparajočo novico, ki je prizadela vse člane družine Buccaneers (moštvo se imenuje Tampa Bay Buccaneers): »Naše misli so v teh težkih trenutkih s Shaqom, Jordanno in celotno družino Barrett.« Dodali so še, da ni besed, ki bi jih lahko ob takšni tragediji izrekli, a da so jim na voljo za vse kar potrebujejo ob izgube preljube Arrayah.

Jordana in Shaq imata še druge tri otroke.