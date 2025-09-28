Tragedija na cirkuški predstavi: izgubila življenje pred skoraj 100 gledalci (FOTO)

V bližini nemškega Dresdna je v soboto zvečer med cirkuško predstavo umrla akrobatka, ki je padla s trapeza približno pet metrov v globino, danes poroča nemška tiskovna agencija dpa. Kot je sporočila policija, je bila ponesrečenka na kraju dogodka razglašena za mrtvo.

Nesreča se je pripetila pred skoraj 100 gledalci, med katerimi so bili številni otroci, dodaja dpa.

»Ekipa za krizno posredovanje je bila takoj napotena na kraj dogodka in je poskrbela za goste in druge zaposlene v cirkusu,« je povedal tiskovni predstavnik policije. Podrobnosti o starosti ali narodnosti ženske ni sporočil.

Nesreča na delovnem mestu

Policija v mestu Bautzen vzhodno od Dresdna je dogodek opredelila kot nesrečo na delovnem mestu. Trenutno ni dokazov o malomarnosti tretje osebe, je dejal tiskovni predstavnik. Ob tem je opozoril, da so cirkuški umetniki na splošno sami odgovorni za postavitev svoje opreme.

Po navedbah policije je cirkus za prihodnje dni načrtoval dodatne predstave, vendar domnevajo, da bo zdaj razstavil cirkuški šotor, dodaja dpa.