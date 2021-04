Tragedija na cesti: šest otrok umrlo v silovitem trčenju (VIDEO)

Zgodilo se je jugozahodu Rusije. FOTO: Zajem Zaslona/youtube

Iz Rusije poročajo o strašni prometni nesreči. Tako so po prvih informacijah na avtocesti Astrahan-Stavropolj trčila tri vozila, med njimi tudi tovornjak in avtobus.V silovitem trčenju je umrlo šest otrok, med poškodovanimi pa je še šest mladoletnikov, ki so jih prepeljali v bolnišnico, poročajo ruski mediji.Kot so sporočile ruske oblasti, naj bi se tovornjak med obračanjem prevrnil na kombi, ki je prevažal skupino otrok iz Volgograda.