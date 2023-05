Tragedija med brezdmoci: požar v zabojnikih vzel osem življenj

V predelu Brna Plotni je v četrtek okoli druge ure zjutraj zagorelo, požar se je hitro razširil in zajel več bivalnih zabojnikov, ki so na nepozidanem območju stali že dlje. V 12 kontejnerjih je bilo osem ljudi, brezdomcev, domneva policija. Iz ognjenega pekla se ni rešil nihče, verjetno so jim rešitev pred ognjenimi zublji onemogočale rešetke na oknih.

Na kraju dogodka nismo mogli pomagati nikomur.

Ko so gasilci in reševalci prihiteli na kraj nesreče, je bilo za vse udeležene v požaru že prepozno. »Na kraju dogodka nismo mogli pomagati nikomur,« so sporočili gasilci. Češki premier Petr Fiala je družinam umrlih izrekel sožalje. »To je huda človeška tragedija, ob kateri nihče ne more ostati ravnodušen,« pa je na twitterju komentirala županja Brna Marketa Vankova.

Podobno se je v bližini zgodilo pred tremi leti.

Gasilci so se s požarom borili skoraj do sedme ure zjutraj, ko jim je ogenj končno uspelo pogasiti. Identiteta žrtev še ni znana. Po poročanju čeških medijev za zabojnike ni nihče skrbel, saj jih je obraščalo grmovje, po načrtih pa naj bi tam zgradili železniško postajo. Podobna tragedija se je zgodila v bližini pred tremi leti, ko so v požaru v zabojniku umrli štirje brezdomci. Takrat ga je povzročila malomarna uporaba grelnika.