Tragedija brez primere: štirje mladi umrli na kraju nesreče

O grozljivi nesreči poročajo iz sosednje Hrvaške. Voznik (19) avtomobila je z veliko hitrostjo zapeljal v stanovanjsko zgradbo. Zgodilo je okoli enih ponoči, v noči s srede na četrtek. Zaradi neprilagojene hitrosti je srebrn audi s štirimi potniki zadel zid hiše, poroča portal Index. Zgodilo se je na Osiješki ulici v Vinkovcih.



Po prvih podatkih policije so bili v nesreči udeleženi štirje mladi, ki so vsi podlegli posledicam nesreče. Poleg voznika je umrla tudi 18-letna sovoznica, na zadnjih sedežih pa sta se smrtno ponesrečila še 18- in 20-letnik.



Na kraj nesreče so takoj prihiteli prostovoljni gasilci, reševalci ter patolog. Več bo znanega po obdukciji pokojnih in preiskavi nesreče.