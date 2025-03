Tragedija brez primere: šestletnega dečka z vročino poslali domov, umrl je na poti v UKC

Šestletni deček iz vasi Kukulovce pri Leskovcu je sinoči umrl na poti v Univerzitetni klinični center (UKC) Niš, poroča Kurir.

Otrok je bil sprva sprejet v pediatrično ambulanto v Leskovcu zaradi slabega zdravstvenega stanja in visoke vročine, po pregledu pa so ga zdravniki poslali domov. Ker se njegovo stanje ni izboljšalo, so ga starši zvečer ponovno pripeljali na urgenco v Leskovcu, od tam so ga v kritičnem stanju napotili v UKC Niš. Žal je deček umrl na poti do bolnišnice, je za portal Jugmedia potrdilo zdravstveno osebje.

Direktorica Zdravstvenega doma Leskovac Suzana Mitić je v izjavi za Jugmedio potrdila, da je ministrstvo za zdravje pod vodstvom ministra Zlatiborja Lončarja odredilo preiskavo okoliščin tega tragičnega primera.

»Sem v šoku, ne morem verjeti, da se je to zgodilo. Bog ne daj, da bi se kaj takega ponovilo. Ne vem, kaj naj rečem, sem brez besed. Preiskava bo v vsakem primeru izvedena tudi s strani zdravstvenega doma,« je dejala direktorica.