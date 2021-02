Tragedija brez primere: Nada zabodla hčerko Ano in še sebe

Srbijo pretresa grozljiva tragedija, ki se je ta teden pripetila v Beogradu. V četrtek so v stanovanju našli trupli Nade Mitič (66) in njene hčerke Ane (35). Po prvih podatkih naj bi mati hčerko zabodla z nožem, nato pa sodila še sebi, poroča Kurir.



Tamkajšnje sosede je dogodek izredno pretresel. Kot zatrjujejo, sta bili obe prijetni in kulturni ženski. Ljudje naj bi ju vedno videvali skupaj, po začetku pandemije koronavirusa pa naj bi nekaj časa preživeli pri Nadini sestri v Novem Sadu, zato so ju redko videli. »To me je res presenetilo, nismo vedeli, da imata težave,« je dejala soseda.



Kot še poroča srbski medij, naj bi Nada pred tragedijo poklicala sestro in ji dejala, da se namerava ubiti. Sestra se je takoj odpravila proti Beogradu, a je žal tja prispela prepozno.





