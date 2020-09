Tragedija brez primere: mati 13 otrok se je obesila

FOTO: Instagram

Zvezda resničnostne oddaje o najbolj nenavadnih nosečniških zgodbah Britanka(43), mati 13 otrok, je storila samomor. Obesila se je zaradi hude osebne stiske.Mandy je zaslovela v času, ko sta z možem pričakovala 12. otroka. Na televiziji je dajala vtis ljubeče matere, ki obožuje svoje otroke in je zadovoljna s svojim življenjem. Zadnjega otroka je povila pred dvema letoma, poroča Daily Mail.Njeni profili na spletnih omrežjih so bili seveda polni objav otrok in družine. Nekoč je v oddaji celo dejala, da je odvisna od otrok in nosečnosti, zato je rodila kar 13 'lastnih zakladov', ki pa so zdaj ostali brez matere.