Tragedija brez primere: enoletna deklica umrla, mamo Miro aretirali

V Srbiji odmeva pretresljiva družinska tragedija. Dvajsetletno Miro S. iz Laćarka so včeraj aretirali zaradi suma nasilja v družini, potem ko je njena enoletna hčerka umrla zaradi hudih poškodb, ki jih je utrpela ob padcu po stopnicah.

Kot poroča Blic, se je nesreča zgodila 29. avgusta. Deklica, stara leto in tri mesece, je po padcu najprej pristala v bolnišnici v Sremski Mitrovici, nato pa so jo zaradi resnih poškodb prepeljali v otroško bolnišnico v Novem Sadu. Kljub naporom zdravnikov je 12. septembra izgubila bitko za življenje.

Protislovne izjave sprožile sume

Policija je takoj po nesreči zbrala izjave prisotnih. Mama je trdila, da je bila v času padca v službi, izjave ostalih članov družine pa so si nasprotujoče glede tega, kdo je bil z otrokom, in kdo bi ga moral paziti. Zaradi nejasnosti je bil o dogodku obveščen tudi center za socialno delo.

Po njihovih podatkih je imelo dete v preteklosti že poškodbe, a takrat ni bilo mogoče dokazati, ali so bile posledica zanemarjanja, nasilja ali nesrečnih okoliščin.

Obdukcija potrdila sume

Preiskava se je premaknila naprej šele, ko je prispelo poročilo obdukcije. Ugotovili so namreč, da je deklica že prej utrpela zlom roke in poškodbe glave. Te ugotovitve so okrepile sume zanemarjanja in nasilja.

Miri S. so odredili policijsko pridržanje do 48 ur zaradi nevarnosti vplivanja na priče. Tožilstvo v Sremski Mitrovici mora zdaj odločiti, ali bo predlagalo pripor ali jo bo izpustilo, če se izkaže, da je šlo za tragično nesrečo.

Preiskava tragičnega dogodka se nadaljuje, policija in tožilstvo pa skušata razjasniti vse okoliščine, ki so pripeljale do smrti komaj enoletne deklice.