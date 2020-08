Tragedija brez primere: pet- in sedemletnik utonila v jezeru

Tragedija, ki se je v nedeljo zgodila v Srbiji, odmeva tudi čez mejo. Na jezeru Ocaga se je zgodila največja nočna mora, kar si jih lahko mati predstavlja. Dragana M. je izgubila dva sinova, ki sta nesrečno izginila pod gladino jezera.



Fanta, stara pet in sedem let, sta izginila in iskali so ju po obali, kasneje pa še v jezeru. Izkazalo se je, da sta oba utonila, in njuni negibni telesi so prinesli na obalo, kjer so ju oživljali več kot dve uri, poroča Telegraf.



Obupana mati se ni mogla sprijazniti s kruto usodo. Vse, kar ji je uspelo povedati, je bilo, da so ju predolgo iskali po obali in da bi morali čim prej začeti iskati v vodi Pretresena je še povedala, da so se prvič v življenju odpravili na omenjeno jezero, privoščili so si nedeljski izlet.