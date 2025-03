Tožilstvo v Severni Makedoniji razširilo preiskavo požara v Kočanih

Tožilstvo v Severni Makedoniji je danes sporočilo, da skupno preiskuje 27 fizičnih in tri pravne osebe, ki so osumljene sostorilstva hujšega kaznivega dejanja ogrožanja varnosti v povezavi s požarom v diskoteki v Kočanih. Ta je terjal življenja 59 ljudi, večinoma mladih. Obdukcije so pokazale, da so vsi umrli zaradi zadušitve.

Državni tožilec Ljupčo Kocevski je danes na novinarski konferenci predstavil preiskavo požara v diskoteki Pulse v Kočanih v Severni Makedoniji, poročajo srbski mediji in radio Slobodna Evropa.

Po njegovih besedah so uvedli preiskavo zoper 27 fizičnih in tri pravne osebe. Tožilstvo za vse pridržane osumljence zahteva pripor, za najmanj 13 so ga že odredili za obdobje 30 dni.

Kocevski je pojasnil še, da so vsi osumljeni sostorilstva hujšega kaznivega dejanja ogrožanja varnosti. V različnih obdobjih od leta 2012 do 16. marca letos, ko se je zgodil incident, naj bi na različne načine ravnali v nasprotju z zakoni ali varnostnimi predpisi in s tem ogrožali varnost ljudi.

Med osumljenci

Med osumljenci je tudi več visokih funkcionarjev, denimo nekdanji gospodarski minister Krešnik Bekteši in trije nekdanji župani mesta Kočani, ter lastnik diskoteke Pulse. Osumljen je tudi eden izmed članov glasbene skupine DNK, ki naj bi na koncert prinesel pirotehnične izdelke, zaradi katerih je izbruhnil požar.

Minister za notranje zadeve Panče Toškovski je dodal, da bi preiskavo lahko še razširili, če bodo odkrili dodatne dokaze.

Inštitut za sodno medicino v Skopju je danes oznanil tudi rezultate obdukcij, ki so pokazale, da je vseh 59 žrtev umrlo zaradi zadušitve. Sprva so mediji sicer poročali, da je večina tistih, ki so izgubili življenje, umrla v stampedu.

»Ogljikov monoksid je zelo nevaren plin, zlasti ob tolikšni koncentraciji. V prostoru s takšno količino dima lahko smrt nastopi zelo hitro,« je še povedal predstojnik inštituta Aleksandar Stankov. Po njegovih besedah sta dve tretjini umrlih stari med 16 in 29 let. Umrlo je tudi več članov skupine DNK.

Požar v diskoteki Pulse v Kočanih je v noči iz nedelje na ponedeljek terjal 59 življenj. Med žrtvami je tudi šest mladoletnih, poškodovanih pa je 197 oseb.