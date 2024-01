Tovornjak zapeljal v tri dekleta na pločniku, eno dekle umrlo: »Nesrečnico je vlekel 20 metrov«

V Lovranu na vzhodni obali Istre je danes dopoldne v tri dekleta, ki so bila na pločniku, trčil tovornjak. Eno od njih je v nesreči umrlo, drugi dve sta bili ranjeni, od tega ena huje, poročajo hrvaški mediji.

Nesreča se je zgodila okoli 11. ure pri enem od hotelov v Lovranu. Vsa tri dekleta so v času nesreče stala na pločniku. Hudo poškodovano dekle je še vedno v življenjski nevarnosti, tretje dekle pa je bilo lažje ranjeno, poroča reški Novi list.

»Nesrečnico je vlekel 20 metrov«

Za 24sata je priča nesreče dejala, da so bila dekleta stara okoli 20 let. Tovornjak je najprej trčil v prometni znak, nato pa še v dekleta in eno od njih 20 metrov vlekel za sabo. Drugi dve je vrglo v ograjo, pri čemer se je eno močno udarilo v glavo.

Policija okoliščine nesreče še preiskuje.