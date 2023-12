Tovorni vlak trčil v vzdrževalno vozilo

Včeraj je na Hrvaškem potekalo reševanje vlaka po ponedeljkovi nesreči, ko sta v bližini Reke trčila vlak in železniško vozilo. Trk se je zgodil med postajama Meja in Škrljevo. Huje poškodovanih ni bilo, škoda pa je po besedah hrvaškega sindikata železničarskih prometnikov ogromna.

Drama se je odvijala okoli devete ure dopoldne. Tovorni vlak z 19 vagoni, napolnjenimi s koruzo, je trčil z železniškim vozilom za vzdrževanje proge. Vlak bi moral še stati na postaji Meja, a je namesto tega s polno hitrostjo drvel proti tovornemu vozilu. Vse skupaj se je zgodilo v nekaj minutah. Potem ko tovorni vlak ni ustavil v Meji, je tamkajšnji prometnik takoj stopil v stik s kolegi na Škrljevem, od koder je prišlo vzdrževalno vozilo.

Vzrok še ugotavljajo.

Srhljivi prizori

Ti so morali najprej zaprositi za dovoljenje za izklop napetosti, nato pa jim je v največ nekaj minutah uspelo strojevodjo vzdrževalnega vozila obvestiti, da mu nasproti prihaja tovorni vlak. Voznik je skočil z vozila in si tako rešil življenje. Nekaj sekund pozneje je počilo. Prizori na kraju nesreče so bili srhljivi.

Včeraj dopoldne promet na tem delu železnice še ni bil vzpostavljen. Tako bo ostalo do nadaljnjega, saj je treba s proge odstraniti velike količine železa in tovora. Za potnike, ki potujejo iz Plas proti Reki ali z Reke v Plase, so organizirani avtobusni prevozi. Rezultati preiskave, ki naj bi pojasnila točen potek dogodkov in vzrok za trčenje, včeraj še niso bili znani. Po neuradnih podatkih naj bi se nesreča zgodila, ker v vlaku ni delovala zavora.