Toliko časa bo v zaporu množični morilec Uroš iz Mladenovca

Po oceni Pritožbenega sodišča je sodišče prve stopnje, v nasprotju z navedbami v pritožbi Uroša Blažića, v izpodbijani sodbi najprej pravilno ugotovilo vse zakonsko določene okoliščine v zvezi z olajševalnimi okoliščinami, nato pa je pravilno kot obteževalno okoliščino upoštevalo, da je obdolženi Uroš Blažić pri izvrševanju kaznivih dejanj v kratkem časovnem obdobju in v kontinuiteti izkazal posebno vztrajnost, odločnost, brutalnost in odsotnost empatije do žrtev, saj jim ni nudil pomoči in je kraj dogodka povsem mirno zapustil ter pri tem izkazal visoko stopnjo kriminalne volje.

Sodišče mu je zato, ob upoštevanju stopnje krivde in teže ogrožanja zavarovanih dobrin, najprej določilo posamezne kazni: za kaznivo dejanje hudega umora 20 let zapora, za kaznivo dejanje nedovoljene proizvodnje, posedovanja, nošenja in prometa eksplozivnih snovi ter za kaznivo dejanje ugrabitve po 10 let zapora in za kaznivo dejanje neupravičene uporabe tujega vozila 3 leta zapora, nato pa ga obsodilo na enotno kazen 20 let zapora. Pri tem je pravilno uporabilo določbo zakona, da se dosmrtni zapor ne more izreči osebi, ki ob storitvi kaznivega dejanja še ni dopolnila 21 let.

»Uroš Blažić je ob storitvi kaznivega dejanja imel dopolnjenih 20 let, zato sodi v kategorijo mlajših odraslih oseb, katerim se po določbah kazenskega prava ne more izreči kazen zapora, daljša od 20 let, kar je tudi maksimalna zakonsko predpisana kazen, na katero je bil, po oceni tega sodišča, pravilno obsojen,« so pojasnili.

Oče ni zavaroval orožja in streliva

Prav tako je, navajajo, sodišče prve stopnje pravilno ugotovilo, da je obdolženi Radiša Blažić tako v Duboni kot v Šepšinu nedovoljeno posedoval večjo količino strelnega orožja, delov orožja, predelanega orožja, streliva, eksplozivnih snovi in minsko-eksplozivnih sredstev.

Po oceni Pritožbenega sodišča se protipravno ravnanje Radiše Blažića pri hudem kaznivem dejanju zoper splošno varnost kaže v njegovem neukrepanju – v tem, da ni zavaroval orožja in streliva, ki ju je nabavil in hranil, ter ju pustil lahko dostopna Urošu Blažiću, s čimer je povzročil konkretno nevarnost za življenje in telo ljudi ter smrt in ranitev več oseb s strani Uroša Blažića.

»Pritožbeno sodišče meni, da je sodišče prve stopnje pravilno kot olajševalne okoliščine upoštevalo, da gre za družinskega človeka, da je ravnal v stanju zmanjšane prištevnosti, a ne bistveno, in da doslej ni bil obsojen. Kot obteževalno okoliščino pa je upoštevalo, da gre za poklicnega vojaka, med drugim inštruktorja za ostrostrelsko orožje, da mu je bilo orožje dobro znano in dostopno, ter da mu je bilo znano, da so zoper njegovega sina že vodeni prekrškovni postopki, pa kljub temu ni storil ničesar, da bi s svojo avtoriteto in osebnostjo vplival, zaščitil in preprečil, da bi prišlo do tragičnih dogodkov, temveč je s svojim ravnanjem prispeval k tragediji neizmernih razsežnosti,« so dodali.

Ob upoštevanju vseh okoliščin je sodišče Radiši Blažiću določilo kazni: za kaznivo dejanje nedovoljene proizvodnje, posedovanja, nošenja in prometa orožja in eksplozivnih snovi 12 let zapora, za kaznivo dejanje hudo kaznivo dejanje zoper splošno varnost 10 let zapora, nato pa ga obsodilo na enotno kazen 20 let zapora.

Sodišče meni, da bo s to kaznijo v celoti dosežen namen kaznovanja, vpliv na obdolženega in druge, da v prihodnje ne bodo storili kaznivih dejanj, krepitev morale in utrditev obveznosti spoštovanja zakona ter dosežena pravičnost in sorazmernost med storjenim dejanjem in težo kazni, poroča telegraf.rs.