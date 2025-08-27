To sta pretresljivi izpovedi deklic, žrtev pedofilije: »Mama mi ne verjame, povedala sem ji že 11-krat ...«

Psihologinja in psihoterapevtka Gordana Buljan Flander je za narodni.hr predstavila mi spolno zlorabljenih deklet, ki kažeta, kako travmatične so njune izkušnje.

V pismih dekleti razkrivata, kako se počutita krivi oziroma sta prepričani, da sta uničili svojo družino. Buljan Flanderjeva sicer že desetletja dela z otroki, ki so žrtve travm, in se skozi vso kariero ukvarja z zaščito otrok, njihovega duševnega zdravja in njihovih pravic.

Zlorabljena deklica: Mama mi ne zaupa, zato nimam nikogar

Prvo pismo je od deklice, ki jo je očim spolno zlorabil. Potem ko je spregovorila o zlorabi, je deklica pod pritiskom matere umaknila svojo izjavo in očim ni končal v zaporu. Otroka so namestili v dom za zanemarjene otroke. »Svojo izjavo želim umakniti zaradi mame, ker se imata rada, zato nočem, da bi bil on v zaporu, ona pa brez njega. Stokrat me je klicala v dom in mi rekla, da ji jemljem moža. Zdaj bo mama srečna in jaz bom zaradi nje srečnejša. Vse to se je zgodilo, a mama mi ni nikoli zaupala, ne razredničarka ne vzgojiteljica. Pogosto ponoči ne morem spati, ker mi mama ne zaupa, zato nimam nikogar. Želim si, da bi bila mama srečna, da bi me tudi ona imela rada,« piše v srce parajočem pismu.

Enajstkrat sem ji povedala, kaj se mi je zgodilo

Drugo pismo prikazuje, kaj doživljajo spolno zlorabljeni otroci – številna zaslišanja in ponavljajoče travmatične izkušnje, zaradi česar se počutijo krive. »Pri 13 letih so me posilili, zdaj sem stara 15 let. Najprej sem bila v bolnišnici Klaić. Nato sem bila v polikliniki in tam sem se pogovarjala s psihiatrom, psihologom in socialnim delavcem. Nato sem morala na policijo in tam so me zasliševali štirikrat. Poklicali so me na center za socialno delo in tam sem dvakrat govorila o tem, kaj se mi je zgodilo.

Enkrat so me zaslišali na sodišču prek video povezave. Morala sem na strokovni pregled k psihiatru in psihologu. Skupaj sem o tem, kaj se mi je zgodilo, govorila enajstkrat. Počutim se grozno, ker moram tolikokrat govoriti o tem, kaj se mi je zgodilo, kot da bi bila to moja krivda,« piše v pismu drugega dekleta.