Bojana in Jelena umrli v tragični prometni nesreči (FOTO)

Iz Bosne in Hercegovine prihaja tragična vest. Komaj 22-letni dekleti Bojana Ćirić in Jelena Radovanović iz Lazarevca sta v soboto izgubili življenje v hudi prometni nesreči na magistralni cesti med Bilećo in Trebinjem. Po neuradnih informacijah naj bi se njun avtomobil silovito zaletel v tovornjak.

Kot poroča Blic, naj bi do nesreče prišlo, ko je osebni avtomobil znamke peugeot, v katerem sta bili ponesrečeni, najprej trčil v robnik na svoji strani ceste, nato pa zapeljal na nasprotni vozni pas in silovito trčil v tovornjak. Peugeot je pripeljal iz smeri Trebinja, medtem ko je tovornjak znamke Mercedes prihajal iz smeri Bileće. Po poročanju omenjenega portala sta bili dekleti na poti na morje.

»Na oddelek intenzivne nege sta bili pripeljani brez znakov življenja. Opravili smo reanimacijo, a žal neuspešno,« je povedala zdravnica Tanja Novarlić iz bolnišnice v Trebinju, navaja Srpskainfo.