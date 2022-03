To sta 23-letnik in 19-letnica, ki sta umrla v prometni nesreči (FOTO)

V BiH je prevladala žalost po novici, da sta v grozljivi prometni nesreči, ki se je zgodila v mestu Radakovo, umrli dve osebi. Spomnimo, v nesreči sta bila udeležena osebno motorno vozilo Seat in avtobus. Kot navaja portal avaz.ba, sta v nesreči umrla Meho Ibrahimović (23) iz Travnika in Berina Beganović (19) iz Zenice,

»Prehiteval je, nato pa dobesedno plesal na avtocesti. Nato je z bočnim delom avtomobila zadel neposredno v avtobus. Na kraju sta umrla. Prispelo je reševalno vozilo, a pomoči več ni bilo,« pravi očividec nesreče, kateri je botroval očitno prevelika hitrost in neobvladovanje vozila. Avtobus, v katerem je trčil nesrečni mladenič, je bil na srečo brez potnikov, voznik pa jo je odnesel brez poškodb.

Za prezgodnjo smrtjo 19-letnice na družbenih omrežjih žalujejo številni prijatelji pokojne Zeničanke. »Smrt, kruta in vztrajna, neusmiljena in brezsrčna, nepredvidljiva, a vedno zvesta, poslušna in nezmotljiva. Če te vsi zapustijo v življenju, te smrt zagotovo ne bo! Čakala vas bo na dogovorjenem mestu. Ko jo srečate, ne obračajte glave stran od nje, ne jezite se, ampak soočite drug proti drugemu,« to je le ena izmed številnih objav prijateljev.