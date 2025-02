To so prizori iz hiše groze, v kateri so našli kar 31 otrok (FOTO)

V Brčkem na severu Bosne in Hercegovine je policija v torek prijela tri tihotapce ljudi in rešila več otrok, ki so bili najverjetneje njihove žrtve. Policija drugih podrobnosti ni sporočila, po poročanju lokalnih medijev pa so rešili 31 otrok, starih do 12 let, ki so imeli hrvaški potni list.

Portal Republika.rs je objavil fotografije, ki so nastale v hiši.

Strašno odkritje v Brčkem. FOTO: Republika.rs

Televizija Federacije BiH je poročala, da je policija našla 31 otrok, ki niso imeli bosansko-hercegovskih dokumentov.

Sarajevski portal Klix.ba pa je poročal, da so jih našli v neki hiši in da so bili stari do 12 let ter imeli hrvaški potni list. Bili so pri ženski, ki je bila verjetno Italijanka.