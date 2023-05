To so posnetki filmske policijske akcije, prijeli so tudi šest Slovencev (VIDEO)

Europol je v okviru velike policijske akcije v četrtek prijel 37 pripadnikov hudodelske združbe, ki je tihotapila in preprodajala orožje in mamila. Racije so izvajali širom Hrvaške, Slovenije, Bosne in Hercegovine, Nizozemske, Italije, Belgije in Nemčije. Veliko policijsko akcijo naj bi poimenovali Balkanski kartel.

Po poročanju srbskih medijev so pridržali šest državljanov Slovenijo, enega Srba, sedem državljanov Bosne in Hercegovine in osem Hrvatov. Veliko policijsko akcijo, v kateri sta sodelovala tudi Europol in ameriška agencija za boj proti drogam, naj bi koordinirali hrvaški policisti.

Kriminalno združbo naj bi vodil državljan Bosne in Hercegovine, ki je trenutno v Italiji prestaja štiriletno zaporno kazen. Kljub temu da je za zapahi, naj bi še naprej vodil kriminalno združbo in jim redno dajal navodila.

Med racijo so zaplenili 148 tisoč evrov gotovine, 18 kosov strelnega orožja, med katerimi sta bila tudi dva mitraljeza in 2.512 kosov streliva. Zaplenili so tudi 15 kilogramov kokaina, 11 kilogramov heroina, tri kilograme amfetamina, sedem kilogramov marihuane in 10 kilogramov hašiša.