To so grozljive zadnje besede morilca dojenčice: 30 ur izganjal hudiča, jo grizel in ... (FOTO)

Blaine Milam, 35, iz Teksasa, je bil usmrčen zaradi umora 13-mesečne hčerke svojega dekleta v mučnem 30-urnem obredu izganjanja hudiča. V zadnjih trenutkih je pridigal o sprejetju Jezusa. Umrl je v četrtek okoli 18.40 po lokalnem času, je navedel Daily Mail.

»Vse vas imam rad. Pelji me domov, Jezus«

Obsojen je bil na smrt zaradi umora deklice Amore v njuni prikolici v vzhodnem Teksasu decembra 2008.

V svojih zadnjih besedah ​​se je Milam zahvalil podpornikom in verski skupnosti zapora, ker so svoje programe odprli za zapornike, obsojene na smrt. »Če me kdo od vas želi ponovno videti, vas vse rotim, ne glede na to, kdo ste, da sprejmete Jezusa Kristusa za svojega Gospoda in Odrešenika, in spet se bomo srečali,« je rekel v sobi smrti. »Vse vas imam rad. Pelji me domov, Jezus.«

Agonija dojenčice trajala 30 ur

Milam je sprva za umor okrivil svojo takratno dekle Jesseco Carson, češ da je ona tista, ki je trdila, da je dojenčica obsedena z demonom.

Tožilci so povedali, da je Milam deklico brutalno pretepel, ugriznil, zadavil in pohabil. Agonija je trajala 30 ur. Patolog je ugotovil, da ima otrok več zlomov lobanje, zlomljenih rok, nog in reber ter številne sledi ugrizov. Natančnega vzroka smrti ni mogel določiti, ker je imela deklica preveč smrtonosnih poškodb.

Leta 2019 in ponovno leta 2021 so Milamu odobrili odlog usmrtitve, da bi lahko obravnavali njegove pritožbe, vendar je sčasoma izčrpal vse pravne poti. Ugotovljeno je bilo, da je duševno sposoben za usmrtitev, v torek pa je Teksaški odbor za pomilostitve in pogojne izpuste soglasno zavrnil njegovo pomilostitev.