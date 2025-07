To se je zgodilo z voznikom, ki je zapeljal v množico pred nočnim klubom (VIDEO)

Voznik avtomobila, ki je v soboto z avtomobilom zapeljal v množico pred nočnim klubom in ranil 30 ljudi, je obdolžen napada. Policija namreč sumi, da je šlo za namerno dejanje. Moškega so sicer po incidentu napadli na prizorišču zbrani ljudje, utrpel je tudi strelno rano in se trenutno zdravi v bolnišnici.

Osumljenec je v veliko skupino čakajočih pred nočnim klubom Vermont v Hollywoodu zapeljal okrog 2. ure po lokalnem času. Pri tem je ranil okrog 30 ljudi, sedem jih je v kritičnem stanju, še šest pa huje poškodovanih.

Po poročanju lokalnih medijev naj bi moškega odstranili iz nočnega kluba, nakar naj bi namerno zapeljal v čakajoče. Da je šlo za načrtno dejanje, na podlagi posnetkov dogajanja ocenjuje tudi losangeleška policija, ki storilca sumi napada s smrtonosnim orožjem.

Trenutno se sicer 29-letnik zdravi v bolnišnici, kjer so ga zaradi strelne rane, ki jo je utrpel, operirali.

Potem ko je zapeljal v množico, so ga namreč ljudje izvlekli iz avtomobila in ga v kaosu, ki je sledil, napadli. Policija je sporočila, da še vedno iščejo strelca, ki je ustrelil in ranil voznika, nato pa pobegnil.