To je vzrok za nesrečo, v kateri se je smrtno ponesrečil Diogo Jota

Pretekli teden se je smrtno ponesrečil portugalski nogometni reprezentant in napadalec angleškega velikana Liverpoola Diogo Jota. Osemindvajsetletnik je skupaj z dve leti mlajšim bratom Andrejem, nogometašem Penafiela, umrl v nesreči blizu Zamore v severozahodni Španiji. Vzrok za nesrečo je bila prevelika hitrost, je danes potrdila policija.

Preiskava je še vedno v teku, strokovnjaki pa so se v analizi dogodka osredotočili predvsem na sledi ene od gum. Prve preiskave kažejo na to, da je glavni razlog neprilagojena hitrost, zaradi katere sta nogometaša z najetim Lamborghinijem zletela s ceste, poročajo agencije.

Nesreča se je zgodila na 65. kilometru avtoceste A-52, blizu mesta Palacios de Sanabria. Diogo se je ponoči s svojim bratom peljal po avtocesti skozi občino Cernadilla.

Dres Jote. FOTO: Lee Smith Reuters

Prva ugibanja preiskovalcev so nakazovala, da je Lamborghiniju, v katerem sta bila, morda počila pnevmatika, medtem ko je Diogo poskušal prehiteti drugo vozilo.

Posledično je avtomobil v nesreči zaneslo s ceste, kar se je izkazalo za usodno. Vozilo se je vnelo, požar pa je bil smrtonosen za oba portugalska nogometaša, je zapisala španska tiskovna agencija EFE. Zdaj je glavni razlog prevelika hitrost.

Gasilci so pogasili požar, ki se je razširil na okoliško vegetacijo, in sodelovali z reševalnimi službami in civilno gardo.