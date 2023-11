To je smrtonosni ovinek, v katerem sta umrla mlada fanta (FOTO)

Iz Hrvaške poročajo o hudi cestni tragediji. Tako se je huda prometna nesreča sinoči zgodila v naselju Kutleše pri Imotskem. Umrla sta mlada moška, ​​stara 20 in 17 let, še dva, ​​stara 18 in 19 let, pa sta bila hudo poškodovana in prepeljana v splitsko bolnišnico.

»Eden od obeh bolnikov je bil zvečer operiran in je zdaj na oddelku za intenzivno terapijo na anesteziološki kliniki. Trenutno je življenjsko ogrožen, drugi bolnik pa je bil sprejet na kliniko za otroško kirurgijo in je stabilen,« je za hrvaške medije povedal Josip Krnić iz KBC Split.

Huda nesreča se je zgodila nekaj čez polnoč

Po podatkih policije je voznik izgubil nadzor nad avtomobilom in trčil v kovinsko ograjo. Za tem je avto padel na suhozid in se prevrnil. V prihodnjih dneh bodo v Imotskem zaradi nesreče, ki je pretresla celotno regijo, razglasili dan žalovanja.

FOTO: Ivo Cagalj/pixsell