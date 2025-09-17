To je prizorišče družinske tragedije: sosedje v šoku, slišali so sedem strelov (FOTO)

V dunajskem okrožju Leopoldstadt se je sinoči zgodil grozljiv zločin. 44-letni državljan Srbije naj bi v stanovanju ustrelil svojo prav tako 44-letno ženo in v brutalnem družinskem obračunu hudo ranil 24-letno hčerko. Nato je pobegnil, a so ga kmalu našli mrtvega v avtomobilu pred stanovanjsko stavbo – sodil si je sam.

Tragedija se je zgodila okoli 20. ure. Stanovalci so slišali več strelov in takoj obvestili policijo. Forenzična ekipa je nemudoma začela preiskavo, a okoliščine zločina ostajajo nejasne. Uradno še ni potrjeno, da sta bili pokojna 44-letnica in hudo poškodovana 24-letnica njegova žena in hči.

Priče v šoku

Sosed Joan Ile (56), ki živi v devetem nadstropju, je za avstrijski Kronen Zeitung opisal grozljive trenutke: »Ob osmih zvečer je bila žena v pralnici, sam sem ugašal računalnik, ker delam od doma. Nenadoma sem zaslišal sedem strelov. Natančno sem preštel. Bil sem šokiran. Na žalost v tem delu mesta pogosto slišimo strele, a tokrat je bilo res srhljivo.«

Policija in reševalci so v stanovanju našli eno žensko truplo in eno hudo ranjeno osebo. V vozilu osumljenca pa so odkrili tudi strelno orožje, s katerim naj bi storil samomor.

To je že deseto femicidno dejanje letos v Avstriji, kar znova odpira vprašanja o nasilju v družini in zaščiti žrtev.