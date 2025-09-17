  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKarikatureKolumneKmetijske novice

Kronika

DomaNa tujem

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in film

Ona

Aktivni in zdraviAstroStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Bizarno

Šport

TekmeOdmeviTimeout

Bralci

Pošljite predloge in fotografije

Horoskop

Nedeljske novice

Polet

Suzy

DUNAJ

To je prizorišče družinske tragedije: sosedje v šoku, slišali so sedem strelov (FOTO)

44-letni državljan Srbije naj bi v stanovanju ustrelil svojo prav tako 44-letno ženo, spravil pa naj bi se tudi na hčerko.
Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images/istockphoto
Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images/istockphoto
N. B.
 17. 9. 2025 | 19:14
A+A-

V dunajskem okrožju Leopoldstadt se je sinoči zgodil grozljiv zločin. 44-letni državljan Srbije naj bi v stanovanju ustrelil svojo prav tako 44-letno ženo in v brutalnem družinskem obračunu hudo ranil 24-letno hčerko. Nato je pobegnil, a so ga kmalu našli mrtvega v avtomobilu pred stanovanjsko stavbo – sodil si je sam.

Tragedija se je zgodila okoli 20. ure. Stanovalci so slišali več strelov in takoj obvestili policijo. Forenzična ekipa je nemudoma začela preiskavo, a okoliščine zločina ostajajo nejasne. Uradno še ni potrjeno, da sta bili pokojna 44-letnica in hudo poškodovana 24-letnica njegova žena in hči. 

Priče v šoku

Sosed Joan Ile (56), ki živi v devetem nadstropju, je za avstrijski Kronen Zeitung opisal grozljive trenutke: »Ob osmih zvečer je bila žena v pralnici, sam sem ugašal računalnik, ker delam od doma. Nenadoma sem zaslišal sedem strelov. Natančno sem preštel. Bil sem šokiran. Na žalost v tem delu mesta pogosto slišimo strele, a tokrat je bilo res srhljivo.«

Policija in reševalci so v stanovanju našli eno žensko truplo in eno hudo ranjeno osebo. V vozilu osumljenca pa so odkrili tudi strelno orožje, s katerim naj bi storil samomor.

To je že deseto femicidno dejanje letos v Avstriji, kar znova odpira vprašanja o nasilju v družini in zaščiti žrtev.

Več iz teme

streljanjeumorAvstrija
ZADNJE NOVICE
19:56
Ona  |  Svetovalnica
OBRATI

Kitajci ne blestijo vselej: negativna je bila zgolj ocena za tveganje poškodbe desne voznikove noge

Euro NCAP: problematičen sedež v modelu MG3; tovarna se je zavezala, da bo popravila zapenjanje.
17. 9. 2025 | 19:56
19:45
Bulvar  |  Tuji trači
IMEL GA JE DO KONCA ŽIVLJENJA

McQueenov avto za k maši je na prodaj

Ocenjujejo, da bo prodan za med 34.000 in 51.000 evri. Igralec je vozilo uporabljal za osebne opravke.
17. 9. 2025 | 19:45
19:14
Kronika  |  Na tujem
DUNAJ

To je prizorišče družinske tragedije: sosedje v šoku, slišali so sedem strelov (FOTO)

44-letni državljan Srbije naj bi v stanovanju ustrelil svojo prav tako 44-letno ženo, spravil pa naj bi se tudi na hčerko.
17. 9. 2025 | 19:14
19:14
Bizarno
APOKALIPSA 2026?

Srhljiva prerokba, Nostradamus in Vanga napovedujeta grozljivo prihodnost

Tretja svetovna vojna, roboti in nezemljani – 2026 bo leto groze, svarita.
17. 9. 2025 | 19:14
18:35
Novice  |  Slovenija
V SDS SO SI MENDA ODDAHNILI

Uf, ste videli, kako brutalno je Janša napičil Jankovića?

Potem ko je Milorad Dodik Srbe v Sloveniji pozval naj volijo SDS, se vrstijo odzivi.
17. 9. 2025 | 18:35
18:30
Ona  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: idealen dan bo za duhovne prakse, ustvarjalne projekte in čustveno zdravljenje

Luna v ribah in Merkur v tehtnici: Pot do notranjega miru
17. 9. 2025 | 18:30

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Denar

Kje je 27 milijard evrov?

Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:06
Promo
Ona  |  Svetovalnica
SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
15. 9. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Kako najhitreje do poslovnega kredita?

Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 09:07
Promo
Ona  |  Svetovalnica
BIVANJE

Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
15. 9. 2025 | 11:26
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
SONČNA ENERGIJA

Ko neurje pretrese sosesko in zmanjka elektrike

Sončne elektrarne se že vrsto let uveljavljajo kot zanesljiva in okolju prijazna rešitev za zmanjšanje stroškov elektrike.
10. 9. 2025 | 08:34
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Prezračevanje

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
Promo Slovenske novice12. 9. 2025 | 13:16
Promo
Novice  |  Slovenija
IZBRANA KAKOVOST

Kje dobiti sočno in okusno meso s 100% sledljivostjo?

Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
15. 9. 2025 | 15:59
Novice  |  Slovenija
GIBANJE

Bo 150 minut na teden dovolj?

Raziskave potrjujejo, da že zmerna telesna dejavnost zmanjša bolniške odsotnosti, izboljša počutje in poveča produktivnost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice16. 9. 2025 | 15:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

O tem je spregovorila Jožica Palčič, predsednica uprave Save Infond, ki že celotno kariero deluje v finančnem sektorju doma in v tujini.
Promo Slovenske novice11. 9. 2025 | 14:38
Promo
Novice  |  Slovenija
LOGISTIKA

Novi objekt v Zalogu ponuja kar 50.000 mest

BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
15. 9. 2025 | 12:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
Promo Slovenske novice15. 9. 2025 | 09:10
Bulvar  |  Domači trači
Podkast Sovoznik

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
Gregor Knafelc4. 9. 2025 | 14:01
Promo
Novice  |  Slovenija
Dogodek

Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
Promo Slovenske novice17. 9. 2025 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVE IZVOZNE STRATEGIJE

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
15. 9. 2025 | 09:05
Promo
Ona  |  Svetovalnica
SKLEPI

Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
16. 9. 2025 | 12:49
Promo
Novice  |  Slovenija
KRIPTOVALUTE

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
11. 9. 2025 | 09:21
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki