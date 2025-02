To je ostalo od kombija slovenskih gasilcev, ki ga je razbil krepko pijan Hrvat (FOTO)

Člani Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Rakičan, ki so lani zaznamovali 100 let svojega delovanja, si bržkone niti v najhujših morah niso predstavljali, kako se bo končala njihova tovariška gesta, ko so svoj kombi znamke Renault Trafic posodili kolegom enega od gasilskih društev Gasilske zveze Murska Sobota. Ti so se prvo februarsko soboto odpravili na srečanje gasilcev v poldrugo oddaljen hrvaški Vrbovec, kamor so jih povabili tamkajšnji sotrpini iz gasilskega društva. Ko se je srečanje končalo, in so nameravali nazaj domov, pa jih je pričakalo prazno parkirišče. Kombija namreč ni bilo nikjer.

Foto: PGD Rakičan

Foto: PGD Rakičan

Razlog? Kot so poročali na portalu 24sata, se je 32-letnik v noči na nedeljo, 2. februarja, okoli pol druge ure zjutraj, znašel na parkirišču pred gasilskim domom v mestecu Vrbovec, ki spada pod zagrebško županijo. Tam je zagledal prižgan kombi s slovenskimi registrskimi oznakami. Ključe v vozilu so pustili gostje gasilskega srečanja iz Prekmurja, saj so si želeli odmrzniti stekla, preden bi krenili na pot v domovino. To je izkoristil predrznež, se hipno usedel za volan, in se brž odpeljal stran. A njegov podvig ni trajal dolgo.

V Vrbovcu pri hišni številki 137 je, kot so to kasneje dognali hrvaški možje postave, zaradi preveč popitega alkohola, kmalu izgubil oblast na kombijem in z njim najprej podrsal po, nato pa treščil v ograjo ene od tamkajšnjih hiš. Od kombija rakičanskih gasilcev je ostala le krepko potolčena pločevina. Seveda bo zdaj moral objestni Hrvat svoje početje objasniti pristojnemu tožilcu, so še zapisali kronisti črne kronike na 24sata.

Objestnež je sunkovito treščil v ograjo. Foto: PU Zagreb

Foto: PU Zagreb

Govorili smo z Matjažem Duričem, predsednikom PGD Rakičan. Povedal nam je, da so v društvu veliko uporabljali ta kombi, saj jim je služil za prevoz moštva. Z njim so tudi na tekmovanja prevažali svoje nadobudne naraščajnike. Če pa je bilo treba na intervencijo ali posredovanja, je vozilo lahko vleklo prikolico z motorno brizgalno. Čeprav so zavarovalničarji razbit kombi ocenili v narekovajih za totalko, bodo po besedah prvega med rakičanskimi gasilci prevozno sredstvo, ker nima veliko prevoženih kilometrov, poskušali popraviti.