To je obraz očeta, ko je bi spoznan za krivega umora treh lastnih otrok (FOTO)

Harald Kopitz (57) je v torek priznal krivdo za umor svojih treh otrok, skupno je bil obsojen na 50 let zapora. Za vsak posamezen umor je bil obsojen na 27 let zapora, kar je bilo združeno v najvišjo možno kazen 50 let. Njegov odvetnik je dejal, da se bo na sodbo pritožil. Kopitz po pravnomočnosti sodbe ni izrazil želje, da bi prestajal kazen v Avstriji.

Sojenje za zaprtimi vrati

Za zaprtimi vrati se je v torek namreč začelo sojenje Kopitzu na zagrebškem županijskem sodišču, ki ga obtožuje, da je septembra lani z golimi rokami v stanovanju ubil svoje tri otroke. Sodnica je s soglasjem obtoženega, njegove obrambe in tožilstva zaradi varovanja dostojanstva pokojnih otrok in njihove matere sprejela odločitev, da sojenje Kopitzu ne bo javno. Morilca so pred tem iz zapora pripeljali na sodišče z lisicami, sodna dvorana pa je bila izpraznjena, preden je krivdo priznal, piše 24sata.

Tožilstvo je Kopitzu očitalo, da je 24. septembra 2021 okoli 22. ure v stanovanju v zagrebški četrti Mlinovi, kjer je bival s svojimi tremi otroki, od katerih sta bila dva stara sedem in eden štiri leta, »z naklepnim namenom umoril lastne otroke«. Mediji so pred tem pisali, da je Kopitz živel in delal v Zagrebu, kjer je imel svoja podjetja, ter da je delal za več velikih podjetij kot finančni svetovalec in pogajalec. Mati umorjenih otrok je delala v hotelu v Dubrovniku, otroci pa so bili konec tedna pri očetu.

S strokovnim pregledom, ki so ga opravili v bolnišnici, je bilo ugotovljeno, da je bil Kopitz v času kaznivega dejanja odgovoren.