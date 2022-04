To je monstrum, ki se je spolno surovo izživljal nad ženskami (VIDEO)

Iz ZDA poročajo, da je sodnik na 650 let zapora obsodil posiljevalca Stevena Raya Hesslerja. Hessler je posilil sedem žensk, mladoletnico in še dva moška od leta 1982 do 1985.

A iskanje storilca v ameriški zvezni državi Indiana je trajalo več desetletij. Hessler je ponoči vlamljal, zbudil svoje žrtve in jih zvezal ter spolno mučil. Pogosto se je zakrival s smučarsko masko in debelo jakno.

Razkrila ga je kuverta

Nato je leta 2020, 35 let po zadnjem od napadov, le prišlo do premika. Preiskovalci so ugotovili, da je bil napadalec Steven Ray Hessler in ga aretirali. Policija je namreč pridobila storilčev DNK iz kuverte z računom za vodo, ki jo je Hessler polizal. DNK s kuverte se je ujemala z DNK, ki so jo odkrili na kraju enega njegovih zadnjih zločinov avgusta 1985.

»Steven Ray Hessler je eden izmed najbolj nevarnih in sadističnih spolnih plenilcev, ki sem jih preganjal v svoji več kot 30 letni karieri«, je ob izreku sodbe povedal tožilec Brad Landwerlen.