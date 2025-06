To je krematorij, kjer so našli 381 trupel: »Ne morete jih sprejeti več, kot jih lahko predelate!« (FOTO)

Iz Mehike poročajo o grozljivi najdbi. Tako je policija v zasebnem krematoriju v severnem delu odkrila kar 381 trupel, ki niso bila kremirana. Lokalno tožilstvo je sporočilo, da so bila trupla zložena na tleh krematorija v Ciudad Juarezu, nekatera od njih pa so bila tam že dve leti.

»Imamo 381 trupel, ki so bila nepravilno shranjena v krematoriju in niso bila kremirana,« je povedal Eloy Garcia, tiskovni predstavnik tožilstva v mehiški zvezni državi Chihuahua.

Vsa trupla so bila balzamirana, oblasti pa ocenjujejo, da so bila nekatera tam do dve leti.

Garcia je še povedal, da so trupla »brez razlikovanja« zložili drug na drugega v različnih prostorih stavbe, kjer deluje krematorij, je navedel Guardian.

Vsa trupla so bila balzamirana, oblasti pa ocenjujejo, da so bila nekatera tam do dve leti. FOTO: Herika Martinez Afp

Vsa trupla so bila balzamirana, oblasti pa ocenjujejo, da so bila nekatera tam do dve leti. FOTO: Herika Martinez Afp

Vsa trupla so bila balzamirana, oblasti pa ocenjujejo, da so bila nekatera tam do dve leti. FOTO: Herika Martinez Afp

Po prejšnjih poročilih lokalnih medijev so na najdišču sprva našli 60 trupel. Namesto pepela so svojci po Garciinih besedah ​​dobili »drug material«.

Lastnike krematorijev je ob tem obtožil »malomarnosti in neodgovornosti« ter dodal, da vsi, ki upravljajo takšne objekte, »vedo, kakšna je njihova dnevna zmogljivost kremiranja«. »Ne morete sprejeti več trupel, kot jih lahko predelate,« je dejal. Eden od upravnikov krematorijev se je sicer že predal tožilstvu.