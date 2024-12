To je hiša groze, v kateri so se zadušili trije ljudje (FOTO)

Iz Hrvaške poročajo o hudi tragediji. Zjutraj ob 9.03 so policisti prejeli obvestilo, da so v hiši na območju Benkovca osebe, ki se ne odzivajo na klice, nato pa so bile na kraj dogodka napotene interventne službe.

Gre za 50-letno žensko, njenega 30-letnega sina in njegovo dekle. FOTO: Sime Zelic/pixsell

V družinski hiši v Rašteviću so našli trupla treh oseb brez vidnih znakov nasilja, v hiši pa je bil najden električni generator kot vir električne energije.

Po prvih podatkih naj bi bil vzrok smrti zastrupitev s plinom.

Hrvaški mediji navajajo, da gre za 50-letno žensko, njenega 30-letnega sina in njegovo dekle. Na kraju dogodka potekata ogled in ugotavljanje dejstev in okoliščin dogodka, vključno z obdukcijo. Ob prihodu policije je bila hiša zaklenjena, policijo pa je obvestila materina sestra.