To deklico so ugrabili pred šestimi leti. Neverjetno, kako so jo zdaj našli

Kayla Unbehaun je leta 2017 izginila, ko je imela 9 let in je živela v Illinoisu v ZDA. Njen primer je bil deležen ogromne medijske pozornosti, kmalu se je izvedelo, da je Kaylo ugrabila njena mama Heather, a policija ni imela nobene sledi. V času ugrabitve je imel nad njo skrbništvo njen oče Ryan, ki jo je tisti konec tedna julija 2017 pustil njeni materi Heather. Ponjo bi moral priti 5. julija, a je ni našel.

Policija Illinoisa je takrat potrdila, da so Kaylo nazadnje videli 4. julija 2017. Ameriški nacionalni center za pogrešane otroke je objavil njeno fotografijo in podatke, stekla je iskalna akcija, ki pa ni obrodila sadov.

Lastnik trgovine jo je prepoznal v dokumentarcu

Center za pogrešane otroke je hranil tudi fotografijo, kako bi bila Kayla lahko videti danes, primer je bil omenjen tudi v Netflixovem dokumentarcu Unsolved Mysteries, ki naj bi po poročanju ABC Chicago vodil do tega, da so deklico našli. Po poročanju ameriških medijev je lastnik trgovine v nakupovalnem središču v Ashevillu v Severni Karolini prepoznal Kaylo iz dokumentarca in se obrnil na policijo. Policija je potrdila, da je bila Heather Unbehaun aretirana, medtem ko so za Kaylo sprva poskrbele pristojne službe, nato pa se bo vrnila k presrečnemu očetu.