Tijana (19) se je med skokom s padalom odpela in umrla, zdaj je znano zakaj

Smrt 19-letne Tijane R. iz Novega Sada je sprožila številna vprašanja.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Claudia Morales Reuters
Simbolična fotografija. FOTO: Claudia Morales Reuters

10.09.2025 ob 16:59
28. maja 2025 je v Budvi umrla Novosadčanka Tijana R. Izjemno pretresljiv video, dolg dve minuti in 43 sekund, ki ga je pridobilo uredništvo srbskega portala Blic, dokazuje, da si dekle ni želelo vzeti življenja – kot so nekateri ugibali –, ampak da je dolgo klicala na pomoč, preden se je odpela, najverjetneje zaradi paničnega napada.

Na posnetku se vidi, da je bila Tijana dvignjena na višino, ki se ne da natančno oceniti, a je zagotovo višja od 50 metrov, kot je sprva trdila agencija za padalstvo. Agencija je sicer dekle angažirala za snemanje reklamnega spota in ji ponudila promocijsko vožnjo, med katero je tragično izgubila življenje.

»Halo!« je kričala Tijana, »Joj, kaj je to?! Hočem nazaj! To je grozno!« je vpila in mahala proti kameri, medtem ko je panično mlatila z nogami. »Halo, hočem nazaj! Prosim vas, hočem nazaj, to je preveč strašno!« je nadaljevala med jokom.

Tijana je ves čas skušala priklicati moške z gliserja, ki je vlekel padalo in sedež, na katerem je sedela. Ko je začela odpenjati varnostni pas, najverjetneje v prepričanju, da je ogroženo njeno življenje, je še poskušala z rokami obdržati oprijem za vrvi. A jermen ji je zdrsnil iz rok in ob kriku je padla v globino.

Po njenem padcu je prazen sedež še nekaj minut krožil v zraku.

Lastnik agencije: »Nič ni kazala strahu«

Dan po tragediji je za medije lastnik agencije povedal, da nesrečnica pred vožnjo ni kazala strahu.

»Gre za nesrečen primer, katerega tragičen izid je zdaj vsem znan. Zelo obžalujem, a sem del preiskave in ne smem dajati podrobnih izjav. Dekle je opravilo obvezno usposabljanje in nič ni nakazovalo, da bi imela težave. Originalni posnetek je zasegla policija, zato niti ne vem, kaj je govorila tik pred padcem,« je dejal.

Spomnimo, na plaži v Budvi ji je mlajši moški ponudil brezplačno vožnjo v zameno za sodelovanje pri snemanju reklamnega spota. Nekaj dni po tragediji so lastnika agencije za vodne športe M. K. aretirali.

Strokovnjaki: šlo je za panični napad panike

Po mnenju strokovnjakov je Tijana najverjetneje doživela hud panični napad. Občutek, da je na nevarni višini in da je njeno življenje ogroženo, je sprožil nerazumno dejanje – odpela je pas in skušala pobegniti iz situacije. 

Kaj je panični napad?

Panični napad je nenaden val močnega strahu, ki človeka preplavi brez pravega razloga. Srce začne razbijati, zraka zmanjkuje, roke in noge se tresejo, telo pa je prepričano, da se dogaja nekaj hudega.

Ljudje med napadom pogosto mislijo, da bodo umrli, da bodo izgubili zavest ali nadzor nad sabo. V resnici panični napad sam po sebi ni nevaren, je pa izjemno neprijeten in lahko človeka povsem ohromi. Običajno traja nekaj minut, nato pa postopoma popusti.

Sproži ga lahko stres, strah ali pa pride povsem nepričakovano – kot strela z jasnega.

Več iz te teme:

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

