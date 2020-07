Tigrica pokončala oskrbnico

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Decembra lani so pokončali krokodila, ker je ugriznil oskrbnico. FOTO: Joegolby/Getty Images

5

let je stara tigrica Irina.

Obiskovalci so se po dolgem zatišju nadvse veselili vnovičnega odprtja živalskega vrta, a je veselo dogajanje po nekaj dneh ustavila tragedija. Oskrbnico je namreč napadel in pokončal sibirski tiger, policija ozadje dogodka še preiskuje.Kako se je 55-letna izkušena oskrbnica sploh znašla v neposredni bližini petletne samice Irine, ni znano; za zdaj je jasno le, da tiger nenadoma planil nad dolgoletno zaposleno, krvavi obračun pa so opazovali nemočni in šokirani obiskovalci. Sodelavki so na pomoč nemudoma priskočili drugi oskrbniki, tako da so Irino nekako le zvabili proč od plena in zaprli v drugo ogrado, a 55-letnici ni bilo pomoči. Reševalci so jo sicer nemudoma prepeljali v bolnišnico, a zaradi hudih poškodb že mrtvo. Živalski vrt je tako znova začasno zaprt, poročajo švicarski mediji.Irina se je skotila na Danskem leta 2015, pred letom dni pa so jo premestili v züriški živalski vrt, tam se je pridružila pol leta mlajšemu Sayanu. Po oceni oskrbnikov se je tigrica vedla povsem običajno, nenadnih izbruhov nasilja pri njej nikoli niso opazili. V živalskem vrtu se zdaj znova otresajo očitkov o neodgovornem ravnanju zaposlenih in slabih varnostnih razmerah v sicer priljubljenem parku – decembra lani je namreč filipinski krokodil ugriznil za roko oskrbnico, a so ji lahko pomagali z operacijo. Krokodila so usmrtili.