Živalski vrt v Zürichu je bil danes prizorišče grozljivega prizora, saj je sibirska tigrica pred očmi obiskovalcev in drugih zaposlenih napadla in pokončala 55-letno oskrbnico. Osebje ji je nemudoma priskočilo na pomoč, a bilo je prepozno.



Raziskava o dogodku še poteka, za zdaj ni znano, zakaj je bila oskrbnica v kletki isti čas kot tigrica.



Tigrici je ime Irina, stara je pet let, v švicarski živalski vrt pa so jo lani premestili iz Danske.