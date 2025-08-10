ŠEST MRTVIH

Težko je bolj tragično: štirje člani družine umrli v prometni nesreči (FOTO)

Med drugim sta umrla 55-letnik in 51-letnica ter njuna sinova dvojčka, ki sta bila stara 20 let.
Fotografija: Simbolična slika FOTO: Ben185 Getty Images/istockphoto
Simbolična slika FOTO: Ben185 Getty Images/istockphoto

A. Ka.
10.08.2025 ob 21:02
10.08.2025 ob 21:45
A. Ka.
10.08.2025 ob 21:02
10.08.2025 ob 21:45

Portal Sky News poroča o veliki tragediji, ki je doletela eno izmed britanskih družin. Kot so zapisali, so štirje člani družine umrli v prometni nesreči na Portugalskem, potem ko so bili tam na počitnicah. V prometni nesreči sta umrla 55-letnik in 51-letnica ter njuna sinova dvojčka, ki sta bila stara 20 let. Življenje so izgubili, potem ko so z avtomobilom v občini Castro Verde trčili v drugo vozilo, poroča omenjeni portal, ki se sklicuje na informacije občinskega sveta Mourao. Po informacijah občinskega sveta je v prometni nesreči umrlo tudi 19-letno dekle enega od omenjenih sinov ter 26-letni voznik drugega avtomobila.

Oglasili so se tudi iz nogometnega kluba Thetford Town Football Club, za katerega sta igrala pokojna dvojčka. Kot so zapisali, sta bila oba člana njihove ekipe, v kateri igrajo mlajši od 18 let.

