SLAVONSKI BROD

Težko je huje: na Hrvaškem umrl komaj dveletni otrok

Po nesreči je umrl danes v bolnici v Slavonskem Brodu.
Fotografija: Simbolična slika FOTO: Ivo Cagalj/pixsell Pixsell
Odpri galerijo
Simbolična slika FOTO: Ivo Cagalj/pixsell Pixsell

A. Ka.
11.09.2025 ob 16:22
11.09.2025 ob 16:56
A. Ka.
11.09.2025 ob 16:22
11.09.2025 ob 16:56

Na Hrvaškem se je zgodila velika tragedija, o kateri poroča portal net.hr. Po njihovih informacijah se je zgodila nesreča (domnevno včeraj) zaradi katere je umrl komaj dveletni otrok. Življenje je izgubil danes bolnici v Slavonskem brodu. 

Vse okoliščine niso znane

Vse okoliščine nesreče še niso znane, po neuradnih informacijah omenjenega portala je umrl zaradi posledic opeklin.

V zvezi s tragičnim dogodkom so se oglasili tudi z brodsko-posavske policije. Kot je povedala tiskovna predstavnica, v sodelovanju z državnim tožilstvom potega preiskava.

Na Balkanu se je sicer zgodila še ena tragedija, v kateri je umrl majhen otrok. Star je bil komaj 11 mesecev. O njej smo pisali v drugem članku.

Zelo brani članki v zadnjem obdobju:

image_alt
Bela hiša potrdila diagnozo: zdravstvena kriza Donalda Trumpa

image_alt
Alarm bo zatulil po vsej Sloveniji: vlada poziva vse prebivalce, naj ostanejo mirni

image_alt
Po odmevni izjavi šefa SDS o plačevanju oskrbe staršev, objavljamo, kaj si mislijo Slovenci

image_alt
Starša hitela k hudo poškodovanemu sinu v Ljubljani, zdaj se je oglasil voznik črnega audija (FOTO)

image_alt
Pogrešano dekle (17) našli v stanovanju z več Sirci, bila je napol mrtva

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

smrt tragedija Hrvaška otrok Slavonski Brod

Priporočamo

Humanitarno društvo dobilo sporočilo, ki je številne šokiralo: »Pa ne zamujati v nedeljo, ker se mi mudi!«
To so prizori iz hiše groze v Dobrunjah, kjer naj bi mladoletna hči zabodla svojo mamo (FOTO)
Šokanten posnetek: ameriški izstrelek zadel NLP?! Samo se je odbil: »Kaj za vraga je to?«
Rdeča luč za Natašo Pirc Musar in Tanjo Fajon: ne smeta v Republiko Srbsko

Predstavitvene informacije

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo

Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne energije »iztisniti« še več?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Humanitarno društvo dobilo sporočilo, ki je številne šokiralo: »Pa ne zamujati v nedeljo, ker se mi mudi!«
To so prizori iz hiše groze v Dobrunjah, kjer naj bi mladoletna hči zabodla svojo mamo (FOTO)
Šokanten posnetek: ameriški izstrelek zadel NLP?! Samo se je odbil: »Kaj za vraga je to?«
Rdeča luč za Natašo Pirc Musar in Tanjo Fajon: ne smeta v Republiko Srbsko

Izbrano za vas

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo

Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne energije »iztisniti« še več?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.