Terorist z nožem nad žrtve

ljudi je zabodel, trije so v kritičnem stanju.

Napadalec je deloval sam, je zatrdila premierka.

»Kar se je danes zgodilo, je odvratno, sovražno in narobe,« je po novem terorističnem napadu v državi pretresena povedala premierka. Napadalec, sicer državljan Šrilanke, je v supermarketu v največjem novozelandskem mestu, ki se spopada z zaprtjem zaradi povečanega števila okužb z novim koronavirusom, z nožem ranil šest ljudi, policija ga je potem ustrelila in ubila.Zgodilo se je v dopoldanskih urah, ko je moški, ki se je na Novo Zelandijo preselil leta 2011 in je bil zaradi domnevnega navdušenja nad Islamsko državo od leta 2016 nenehno pod policijskim nadzorom, v živilski trgovini v aucklandskem predmestju nenadoma potegnil nož in začel zabadati ljudi. Nakupovalci so v paniki začeli bežati in iskati varno zavetje, od šestih ranjenih so trije v kritičnem stanju, so pozneje sporočili iz bolnišnice, policija, ki je prihitela na kraj napada, pa je nasilnega skrajneža usodno ustrelila.Napadalec je deloval sam, so potrdile oblasti, kljub prvotnim namigovanjem je brutalni načrt očitno skoval sam, o čemer so se prepričali z večletnim nadzorom njegovega gibanja in delovanja v družbi. Policija se je tako hitro odzvala ravno zato, ker so mu bili nenehno za petami, je pojasnila Adernova, takoj po prvem preplahu v supermarketu, menda že minuto pozneje, sta v prostor prihitela najbližja moža postave in ukrepala, kot so jima velevali ukazi nadrejenih. Kmalu zatem jima je sledilo še deset policijskih vozil in reševalci, ki so nemudoma oskrbeli ranjence in jih prepeljali v bolnišnico. Življenje Treh, kot rečeno, visi na nitki.Točen motiv napada in identiteta napadalca do konca naše redakcije še nista bila znana. Najhujši teroristični napad na Novi Zelandiji se je zgodil v Christchurchu marca 2019, ko je zagovornik prevlade belcev v strelskem pohodu v dveh mošejah s streli ubil 51 vernikov in jih hudo ranil še 40.