Tereza vpričo mladoletne hčerke pokončala partnerja, ga razrezala z motorno žago in skuhala (VIDEO)

Srbijo pretresa strašen zločin. Ponoči je v naselju Zeleno polje v Zrenjaninu prišlo do grozljivega umora, ko je T.P. (46) z nožem ubila izvenzakonskega partnerja Srđana P. (42), nato pa z motorno žago razrezala njegovo truplo.

Kot poroča Kurir, je žena moža najprej uspavala, nato pa ga zabodla z nožem. Da bi prikrila zločin, je z motorno žago odrezala truplo. Ko so sosedje zaslišali nenavaden hrup, so poklicali policijo, ki je na kraju zločina odkrila grozljiv prizor. Ko so možje v modrem vstopili v hišo groze, so na štedilniku našli lonec, v katerih so se kuhali deli trupla.

Hčerka opisala, kako je potekal masaker

Umorjeni naj bi imel duševne težave, prepiri v hiši pa so bili po besedah sosedov precej pogosti. Najhujše pa je dejstvo, da je grozljivemu masakru prisostovala tudi 16-letna hčerka, ki je novinarjem Kurirja zaupala, kaj se je zgodilo.

»Mama je bila budna, očim pa je spal v sosednji sobi. Odšla je v sobo in ga zabodla z nožem. Očim se je nato zbudil in vstal s postelje. Bil je krvav, odpravil se je v dnevno sobo. Tam ga je pričakala mama in ga začela zabadati z nožem. Uspelo mu je vzeti nož iz njenih rok. Stekla sem iz hiše. V nekem trenutku sem slišala motorno žago. Poklicala sem brata, da je poklical policijo. Potrkali smo na vrata in jo prosili, naj neha. Na koncu nas je spustila noter. Videli smo truplo. Videla sem očima brez noge,« je povedalo dekle, ki je bila priča zločinu.