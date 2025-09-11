TRAGEDIJA

Telo mlade Simone so prijatelji našli na dnu bazena v vili

Njeno telo so poslali na obdukcijo, več podrobnosti pa bo znanih po objavi rezultatov toksikološke preiskave.
Fotografija: Simona Cina FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram
Simona Cina FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

N. Č.
11.09.2025 ob 18:58
11.09.2025 ob 20:23
N. Č.
11.09.2025 ob 18:58
11.09.2025 ob 20:23

Telo mlade Simone Cina so prijatelji našli na dnu bazena v vili v Bagherii pri Palermu, po končani maturantski zabavi. Policija sumi, da se je dekle utopilo. Njeno telo so poslali na obdukcijo, več podrobnosti pa bo znanih po objavi rezultatov toksikološke preiskave.

Tudi kopalke, ki jih je Simona nosila tisto usodno noč, skupaj z obleko in več brisač za plažo, so poslali na forenzično analizo. Policija med drugim preiskuje alkoholne pijače, ki so jih našli v vili: pet steklenic gina, šest buteljk vina in dvanajst buteljk šampanjca, poročajo italijanski mediji.

Simonina družina vztraja, da je bila odlična plavalka in športnica, zato si ne znajo razložiti, zakaj bi se utopila.

»Ko bodo na voljo rezultati toksikološke analize, bo mogoče nadaljevati preiskavo. Šele takrat bo jasno, ali so bile v tragedijo vpletene tretje osebe,« so sporočili preiskovalci.

Policija je takoj zaslišala vso družbo, ki je bila prisotna na zabavi v vili. Na podlagi njihovih izjav sumi, da je Simona padla v bazen proti koncu zabave, ostali pa tega niso opazili. Ko so jo zagledali v vodi, je bilo prepozno. Na kraj je prispela nujna medicinska pomoč, ki je lahko le potrdila smrt dekleta.

»Telo mlade ženske so našli tisti, ki so med zadnjimi ostali na zabavi, okoli četrte ure zjutraj. Ležala je na dnu bazena, v kotu, kjer je bila osvetlitev precej slabša kot kjerkoli drugod okrog bazena,« je sporočilo tožilstvo.

Telo mlade Simone so prijatelji našli na dnu bazena v vili
Telo mlade Simone so prijatelji našli na dnu bazena v vili
