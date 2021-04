Telesce deklice se je vdalo, njene organe bodo darovali

Občani pred bolnišnico prižigajo sveče. FOTO: Jure Eržen

»Z veliko žalostjo in obžalovanjem vas moramo obvestiti, da je pri naši mali pacientki, kljub sprejetju vseh terapevtskih ukrepov in izjemnim naporom intenzivistične ekipe, prišlo do kritičnega kliničnega poslabšanja. V skladu s tem smo po protokolu izvedli postopek za ugotavljanje možganske smrti, ki je na žalost tudi potrjena. Naj počiva v miru,« so v nedeljo popoldne sporočili iz pediatrične klinike v Zagrebu, kjer so se več dni borili za življenje dveinpolletne deklice.V sredo so jo pripeljali iz bolnišnice v Novi Gradiški s hudimi poškodbami glave, na njenem telesu so opazili številne modrice in druge sledi prejšnjih poškodb. Policijska preiskava je pokazala, da ji jih je zadala mama, ki jo je prejšnjo sredo pretepla, zaradi česar je padla v stanje globoke nezavesti. Materi, ki je bila obtožena petih kaznivih dejanj, oče pa štirih, se bo kaznivo dejanje zdaj prekvalificiralo in bo obtožena kaznivega dejanja povzročitve hude telesne poškodbe, ki ima za posledico smrt, za kar je zagrožena zaporna kazen od treh do 15 let.Preiskava je tudi pokazala, da so starši od 1. novembra lani do 31. marca letos na svojem domu zakrivili kazniva dejanja zanemarjanja in zlorabe otrokovih pravic nad vsemi svojimi štirimi otroki. Par ima namreč poleg dveletnice še fantka in dve deklici; zdaj so v rejniški družini.Policija je v petek aretirala 24-letno mamo in 27-letnega očeta. V soboto sta stopila pred preiskovalnega sodnika v Slavonskem Brodu in ta jima je odredil enomesečni pripor. Po besedah državne odvetnice sta dejanje delno priznala, se obširno zagovarjala in pojasnjevala okoliščine. Smrt pretepene deklice so v nedeljo potrdili malo po 15. uri. Starši so po neuradnih podatkih hrvaških medijev podpisali soglasje za darovanje njenih organov, soglasje je prišlo tudi iz ministrstva za zdravje.Nesrečnica iz Nove Gradiške močno spominja na jeseniško deklico, ki so jo julija 2016 hudo poškodovano s helikopterjem iz jeseniške bolnišnice odpeljali v ljubljanski klinični center. Tam je umrla dva dni pozneje. Zaradi zanemarjanja otroka in surovega ravnanja, zaradi večkratnih povzročitev lahkih, hudih in zelo hudih telesnih poškodb ter zaradi povzročitve posebno hudih poškodb, ki so pripeljale do smrti, sta na zatožno klop sedla dekličina mati in njen partner. Mater so obsodili na 23, partnerja pa na 21 let zapora.