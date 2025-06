Tasta in taščo povabila na kosilo in postregla jed z zeleno mušnico

Avstralka Erin Patterson je obtožena umora treh ljudi in poskusa umora četrtega z obrokom, začinjenim s strupenimi gobami. Tožilci trdijo, da je Pattersonova, ki se je izrekla za nedolžno, namerno začinila govejo pečenko wellington s smrtonosno zeleno mušnico (Amanita phalloides).

Pattersonova je zdaj sodišču pripovedovala o svojem odnosu z odtujenim možem Simonom, čigar oče Don in mati Gail sta bila med gosti, ki so umrli po kosilu pri njej doma julija 2023. Kosilo je bilo usodno tudi za taščino sestro Heather Wilkinson, njen mož Ian Wilkinson, pastor v njihovi lokalni cerkvi, pa je okreval po več tednih v bolnišnici.

Odvetniki Pattersonove trdijo, da je bila smrt »grozna nesreča«, da je Pattersonova nenamerno zastrupila družinske člane, ki jih je imela rada, nato pa »da jo je zgrabila panika«. Čeprav priznavajo, da je 50-letnica večkrat lagala policiji, pravijo, da ni nameravala ubiti svojih gostov, poroča BBC.

Pečenko wellington je začinila z zeleno mušnico. FOTO: Ana Ivanovič

Porota na vrhovnem sodišču je v šestih tednih zaslišala več kot 50 prič tožilstva, vključno s Simonom Pattersonom in preživelim gostom na kosilu, Wilkinsonom. Zdaj je na vrsti obramba, ki je kot prvo pričo poklicala obdolženko.

Mati dveh otrok je sodišču povedala, da je bil njen odnos z možem julija 2023 zgolj »funkcionalen« in da jo je začelo skrbeti, ker je ni več vključeval v družinska srečanja. Njena samozavest je bila nizka, in ker je bila zelo nezadovoljna s svojo težo, je razmišljala o operaciji želodčnega bypassa. »Večji del svojega odraslega življenja sem bojevala neskončno bitko z nizko samozavestjo, in dlje ko sem napredovala v srednjih letih, slabše sem se počutila v svoji koži,« je dejala.

3 umore in poskus umora ji očita tožilstvo.

Pattersonova je še povedala, da je moža spoznala leta 2004 na delovnem mestu v mestnem svetu Monash v avstralski zvezni državi Victoria. Sprva sta bila prijatelja, po nekaj mesecih se je razvila romanca. Poročila sta se leta 2007 na slovesnosti, ki so se je udeležili Don in Gail Patterson ter Ian in Heather Wilkinson. Dejala je, da je bila, ko je spoznala Simona, »zelo ateistična«. »Poskušala sem ga spreobrniti v ateista, a stvari so se zgodile ravno obratno in postala sem kristjanka,« njeno pričanje povzema CNN.

Za poskus umora ji grozi do 25 let zapora, medtem ko je za umor v zvezni državi Victoria najvišja zaporna kazen dosmrtna ječa.