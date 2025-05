Taksist serijski posiljevalec

Japonska policija je po poročanju AFP včeraj sporočila, da so aretirali nekdanjega taksista, ki je osumljen, da je omamil in posilil potnico. A sledilo je srhljivo odkritje. Mediji namreč pišejo, da bi lahko bilo žrtev več deset. Časnik Yomiuri Shimbun in tiskovna agencija Jiji Press poročata, da je policija pri njem našla okoli 3000 videoposnetkov in slik, na katerih spolno napada približno 50 žensk – v svojem taksiju ali doma.

Po besedah tiskovnega predstavnika tokijske policije je moški lani »žensko, staro okoli 20 let, pripravil do tega, da je vzela uspavala, zaradi česar je izgubila zavest, jo odpeljal domov in jo zlorabil ter vse skupaj posnel«. Policija je 54-letnika aretirala v sredo zaradi suma posilstva in kršitve zakona o kaznovanju snemanja spolnih delov telesa.

Po poročanju medijev so v žrtvinih laseh našli sledi uspaval. Posnetki, ki jih je policija našla na njegovem telefonu in drugih napravah, segajo nazaj vse do leta 2008. Mediji prav tako navajajo, da je bil moški že oktobra lani aretiran zaradi suma, da je omamil drugo žensko in ji ukradel 40.000 jenov (slabih 250 evrov), nato pa so ga izpustili. Decembra je bil znova pridržan zaradi suma napada.