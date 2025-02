Takšen zapis so v slovenščini pustili neznanci na območju spomina na žrtve povojnih pobojev

Neznanci so oskrunili območje spomina na žrtve povojnih pobojev v Bazovici. Ob vhodu vanj v slovenščini zapisali 'Trst je naš' ter 'Smrt fašizmu svoboda narodom', poroča časnik Primorski dnevnik. Incident se je zgodil tik pred italijanskim dnevom spomina na fojbe in eksodus Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije, ki ga obeležujejo 10. februarja.

Ob vhodu na spominsko območje je zapisana še številka 161, ki naj bi po pisanju Primorskega dnevnika pomenila črke AFA, kar je kratica za antifašistično skupino.

Incident je že obsodilo več italijanskih politikov. Spomenik žrtvam povojnih pobojev je obiskal tudi italijanski minister za kulturo Alessandro Giuli.

Ena od osrednjih slovesnosti ob dnevu spomina vsako leto poteka prav na spominskem območju ob spomeniku žrtvam povojnih pobojev ter breznu blizu Bazovice pri Trstu.

V Italiji so za dan spomina na fojbe in eksodus Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije 10. februar - v spomin na dan, ko je bila podpisana pariška mirovna pogodba - razglasili marca 2004, obeležujejo pa ga od leta 2005. Ob tem se spominjajo predvsem dogodkov po drugi svetovni vojni, ko so se morali Italijani na tem območju odločiti, ali bodo ostali v Jugoslaviji ali bodo zapustili svoje rodne kraje.