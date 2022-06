Pokojni Matej na usodni večer pod vplivom različnih drog: tako se je odzval oče Nenad

Višje javno tožilstvo v Beogradu je ugotovilo, da ne obstaja utemeljeni sum, da bi bila smrt Splitčana Mateja Periša, ki je izginil v noči na 31. december, posledica kaznivega dejanja. Kosti glava, trupa in udov po njihovih navedbah niso bile poškodovane.

Hrvaški portal Indeks pa je objavil še toksikološko analizo, ki da je ugotovila prisotnost amfetaminov v krvi in organizmu, prisoten pa je bil tudi etilni alkohol. Iz vzorca las so v sledovih identificirali še kokain in benzoilekgonin.

Za rezultate je izvedel iz medijev

Na zgoraj omenjene ugotovitve se je v torek za Jutarnji list odzval tudi Matejev oče Nenad. Po njegovem mnenju bi morali pristojni spoštovati zasebnost, ne pa da je za rezultate izvedel iz medijev. Še enkrat je ponovil besede, ki jih je izrekel že pred časom: »Ključno je, da kamere v Gotiku niso bile vključene, tako da ne vemo, kaj se je tam dejansko zgodilo. In to bo ostala skrivnost, ki jo je Matej odnesel v grob.« Ob tem je dodal še, da sam ni prejel uradnih informacij o rezultatih obdukcije. Dejal je še, da je tudi sam kemik in da sicer zaupa beograjskim kolegom, a da bi vseeno rad izvedel, na kakšen način so naredili analizo.

Nenad: Bil je športnik, živel je normalno življenje

Kot je Periš dejal za Slobodno Dalmacijo, dopušča tudi možnost, da bi lahko Mateju kdorkoli podtaknil drogo v pijačo. Odgovor na to bi po njegovih besedah dal le videonadzor v klubu, če bi ta seveda obstajal. »Kaj se je zgodilo tisto noč, ne morem reči, ker ne vem. Vem le, da je bil moj sin športnik, ki je redno treniral, delal in živel normalno življenje. Ne vem več od tega,« je še dejal Nenad.