Tako se je oče iz pekla poslovil od prijateljev

»Zbogom vsem. Odhajam, ker ne zmorem več. Ljubezen mojega življenja me je zapustila, ker je bila moja bivša žena zlobna do nje, in nimam več denarja. V zadnjem letu in pol sem se trudil, da bi spet oživil posel, celo bratje iz Velike lože mi niso pomagali, na koncu niso niti dvigali več telefona. Samo moja najboljša prijatelja in brat so mi pomagali, kolikor so lahko. A zdaj sem na koncu, zato zbogom,« s temi besedami se je, 56-letni državljan Avstrije, ki živi v Zagrebu in je osumljen, da je ubil svoje tri otroke in nato poskušal soditi še sebi, ponoči poslovil od svojih prijateljev na facebooku. S tem zapisom je vznemiril prijatelje, ki so poklicali policijo. Ta je odhitela do njegovega stanovanja in naletela na strašen prizor. Nekdaj uspešni poslovnež je namreč osumljen, da je z lastnimi rokami ubil svoje tri otroke, sedemletna dvojčka, deklico in dečka, in štiriletnega sina. Po grozljivem zločinu je poskušal življenje vzeti še sebi, a so do njega policisti in reševalci prišli še pravočasno in ga odpeljali v bolnišnico. Po poročanju Jutarnjega naj bi bilo njegovo stanje stabilno. Osumljenemu Haraldu grozi dolga zaporna kazen. Hrvaški mediji poročajo, da mu, ker gre za tri hude zločine, grozi kar 50 let zapora.Kopitz je bil podjetnik, ki se je ukvarjal z bančništvom in je delal v priznanih avstrijskih ter mednarodnih podjetjih. V zadnjem času se je njegovo življenje, kot kaže, obrnilo na glavo, saj se je znašel v finančnih in ljubezenskih težavah.