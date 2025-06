Tako ganljivo so se poslovili od Lucije (24): »Odšla je na boljše mesto, naša ljubezen, naša luč, naš ponos, naše vse«

Družina in prijatelji so se na splitskem pokopališču Lovrinac poslovili od 24-letne študentke Lucije Zelić, ki je prejšnji petek umrla v hudi prometni nesreči v Zagrebu, navajajo hrvaški mediji.

Lucija Zelić je umrla v prometni nesreči, ki se je zgodila v petek, 6. junija, okoli 22.55 na cesti v bližini Donje Bistre, znane tudi kot Stara Zagorska. Vozila se je z motorjem skupaj z 28-letnim moškim. Po navedbah zagrebške policije je nesrečo povzročil voznik neregistriranega motorja Yamaha med prehitevanjem.

»Odšla je na boljše mesto, naša ljubezen, naša luč, naš ponos, naše vse. Bila si in boš za vedno ostala naša najbolj ljubljena!« je družina zapisala v osmrtnici.

Tudi Fakulteta za politične vede v Zagrebu, ki jo je obiskovala, se je od Lucije poslovila z ganljivo izjavo.

»Z globoko žalostjo se poslavljamo od naše drage študentke Lucije Zelić, 2. letnika podiplomskega študija novinarstva na Fakulteti za politične vede Univerze v Zagrebu, ki nas je prezgodaj zapustila. Skupnost Fakultete za politične vede je izgubila mlado upanje, a tudi prijateljico, sodelavko in osebo, ki je pustila neizbrisen pečat v naših srcih. V teh težkih časih izrekamo iskreno sožalje družini, prijateljem in vsem, ki so imeli privilegij poznati Lucijo,« so zapisali in delili fotografijo preminule študentke.