Ta (tudi pri mladih Slovencih) priljubljena platforma polna spolnih plenilcev in preprodajalcev drog

Za mnoge mladostnike je Snapchat največkrat uporabljena komunikacijska platforma. A podobno kot na drugih omrežji in platformah tudi na Snapchat-u prežijo številne nevarnosti, ki jih mladi ne poznajo.

Lani je bila v ZDA proti tej mreži vložena tožba, v kateri so trdili, da gre za najnevarnejšo mrežo za mlade, v središču tožbe pa so bili spolni plenilci.

Spolni plenilci niso edina težava

To je pokazala tudi nedavna študija danske organizacije Digitalt Ansvar, ki spodbuja odgovoren digitalni razvoj, ki je pokazala, da lahko mladi danes brez težav kupujejo droge na Snapchatu, pri čemer jim takšnih profilov sploh ni treba iskati, saj jim jih algoritem predlaga sam.

Danski raziskovalci so za študijo ustvarili lažne profile 13-letnikov, ki so lahko brez težav stopili v stik s preprodajalci drog na omrežju. Precej neverjetno je, da so njihova uporabniška imena vsebovala besede, kot so kokain, trava in podobno, Snap pa jih zaradi tega ni blokiral.

Potem ko je ekipa iz Digitalt Ansvar poročala o 40 takšnih profilih, so bili presenečeni, ko so ugotovili, da je bilo odstranjenih le 10, medtem ko so bile vloge za preostalih 30 profilov zavrnjene.

Kot otrok ali mladostnik vam sploh ni treba sami iskati takšnih profilov, Snapchat vam jih lahko priporoči neposredno. To je izjemno problematično.

Druga velika težava te organizacije je, da Snapov algoritem včasih priporoča takšne profile, prek katerih se mladim prodajajo droge. Ker je bil eden od prijateljev testnih profilov povezan s profilom preprodajalca, jim je Snapchat v samo nekaj urah priporočil skoraj 70 takšnih profilov, za katere raziskovalci sumijo, da se lahko uporabijo za pridobivanje drog, je opozoril Digitalt Ansvar.

To pravi Snapchat

Za The Guardian so v Snapchatu komentirali, da imajo ničelno toleranco do prodaje drog in da so že blokirali tri četrtine profilov, omenjenih v poročilu Digitalt Ansvarja, nato pa so blokirali vse profile.