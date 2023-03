»Ta idiot se sprehaja po zagrebških ulicah in žali ljudi na rasni osnovi. Za to se gre v zapor«

Hrvaški medij Index je v naslovu članka objavil besedo »idiot«, ki je sicer huda žaljivka, a kot so očitno precenili, gre v primeru, ki ga navajamo tudi mi, za primerno uporabo. Na družbenih omrežjih je namreč zaokrožil posnetek, na katerem moški pristopi dostavljavcu hrane na kolesu in mu namenil rasistične izjave. V Indexu so napisali, da gre za »idiota, ki rasistično žali temnopolte ljudi v Zagrebu«.

»Poglejte, še en Untermensch v Zagrebu. Pojdi domov. To ni dvoja domovina. Je*eni niger. Od kod si?,« je vprašal moški tujca. Ko mu je ta odgovoril, da je iz Indije, mu je rekel, naj se vrne v Indijo. »To je naša domovina, Hrvaška, to je Evropa. Za bele ljudi, ne pa za črnce,« je rekel moški.

»Policija ve, kdo je ta nacist, ki nadleguje ljudi po Zagrebu in se skriva kot strahopetec«

Kot je zjutraj izvedel Index, je policija ugotovila identiteto rasista iz Zagreba. Kot so izvedeli, moški ni iz Zagreba, ampak iz okolice, ki prav tako spada v pristojnost zagrebške policijske uprave, iz Ivanić-Grada.

Čeprav policija ve, kdo je moški, so ga kar nekaj časa iskali, saj se, tako Index, »junak«, ki nadleguje Indijce po Zagrebu, skriva. Policija je pozivala vse, ki bi karkoli vedeli, kje se moški skriva, naj jim to sporočijo.

Po nekaj urah so s policije sporočili, da so prijeli in potrdili identiteto 35-letnika in je pod nadzorom zagrebške policije.

Policisti vodijo kriminalistično preiskavo v zvezi s 325. členom Kazenskega zakonika zaradi javnega spodbujanja k nasilju in sovraštva, moškega pa iščejo.