Svetovno znano vino pridelovali v najhujši bedi

V Šampanji, deželi najznamenitejšega belega penečega se vina na svetu, te dni močno odmeva sojenje, ki razkriva nečloveške razmere, v katerih je tam delalo in živelo 57 obiralcev grozdja, pretežno nezakonitih priseljencev iz zahodne Afrike.

Na sodišču v francoskem Reimsu se je namreč začelo sojenje trem osebam, obtoženim trgovine z ljudmi in izkoriščanja več deset sezonskih delavcev, ki jih je francoska policija odkrila leta 2023 v kraju Nesle-le-Reponse, jugozahodno od Reimsa v osrčju Šampanje. Živeli so v zelo slabih higienskih razmerah: 48 moških in devet žensk, starih od 16 do 65 let, je prihajalo iz Malija, Mavretanije, Slonokoščene obale in Senegala.

Za izdelavo prestižne pijače so prišleke iz zahodne Afrike nehumano izkoriščali. Simbolična fotografija. FOTO: Kloeg008/Getty Images

Kar smo tam doživeli, je bilo resnično grozno.

Če nimaš dokumentov, nimaš pravic

Kot so povedali v preiskavi, so jih rekrutirali prek telefonske aplikacije WhatsApp v skupini za zahodnoafriško etnično skupnost in jim obljubljali dobro plačano delo. A v Franciji se je zanje začel pravi pekel. »V ruščini so kričali na nas in nas stlačili v razpadajočo hišo z nekaj vzmetnicami na tleh,« je za francoske medije povedal 44-letni Kanouitié Djakariayou, drugi so dodali, da nikoli ni bilo dovolj čiste vode, edina hrana pa je bila skleda riža in gnili sendviči.

Migranti so morali delati po deset ur na dan, le pol ure časa so imeli za kosilo. Po navedbah tožilstva niso imeli ne pogodb ne primernega plačila. »Nikoli si nisem mislila, da bodo ljudje, ki izdelujejo šampanjec, z nami ravnali tako, kot si še živali ne zaslužijo. Kar smo tam doživeli, je bilo resnično grozno. Če nimaš dokumentov, nimaš pravic,« je dejala 45-letna Doumbia Mamadou.