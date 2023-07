Svet šokirala novica, da so to žensko izpustili iz zapora: kar je naredila, je bilo grozljivo

Leslie Van Houten, nekdanja članica kulta Charlesa Mansona, je bila v torek izpuščena iz zapora, kjer je 53 let prestajala kazen zaradi dveh zloglasnih umorov pod vplivom ideologije kulta. Premestili jo so v posebno ustanovo za rehabilitacijo, kjer naj bi ostala približno eno leto. »Še vedno se navaja na novo resničnost. V zaporu je preživela 53 let in ne zna uporabljati bankomata, mobilnega telefona ali računalnika,« pravi njen odvetnik.

Priznala krivdo za dva grozljiva umora

Bila je najmlajša članica tega kulta in ko je kult zagrešil svoj najbolj odmevni zločin, umor igralke Sharon Tate, je štela le 19 let. Med sojenjem je priznala sodelovanje pri umoru zakoncev LaBianca. Ženo Rosemary je 16-krat zabodla v trebuh, truplo moža Lena je pomagala razkosati, nato pa je njegovo kri razmazala po stenah. Kot pravi, pri umoru Tatove ni sodelovala, je bila pa prisotna. Izjavila je, umora obžaluje, da je duševno bolna zaradi uživanja LSD-ja in da je verjela, da je Charles Manson Jezus Kristus.

Leslie Van Houten so pritožbo na sodbo dvakrat zavrnili. FOTO: Damian Dovarganes, Reuters Photographer Reuters

Leslie je bila najprej obsojena na smrt, a so ji nato kazen omilili na dosmrtno ječo. Trikrat se je pritožila in zadnja pritožba je bila sprejeta.

Kult, znan kot »družina Manson«, je sicer odgovoren za smrt sedmih ljudi, njegov vodja, Charles Manson, pa je leta 2017 umrl v zaporu. Star je bil 83 let.