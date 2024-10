Svet je izgubil veliko glasbeno legendo

V ponedeljkovem večeru je v svet glasbe udarila žalostna novica, da je v 67. letu starosti umrl nekdanji pevec, prvi frontman heavy metal skupine Iron Maiden, Paul Di'Anno s pravim imenom Paul Andrews. Umrl je na svojem domu v Salisburyju v Angliji. Novico je v imenu njegove družine objavila založba Conquest Music.

2 albuma je posnel, Iron Maiden in Killers.

»Ponosni smo, da smo ga imeli v svoji glasbeni družini. Njegovo legijo oboževalcev prosimo, naj nazdravijo v njegov spomin,« so zapisali. Vzrok smrti ni bil naveden, v zadnjih letih pa je imel veliko zdravstvenih težav, med nastopi je na odru sedel v invalidskem vozičku.

Killers z Di'Annom na vokalu je še danes zaklad mnogih zbirk. Foto: ARHIV JA. Z.

Paul je v 70. letih srečal Steva Harrisa, basista in ustanovitelja Iron Maiden, in leta 1978 postal njihov vokalist. S svojo surovo, pobalinsko energijo je hitro poskrbel za nov veter na odru in vzpon banda v ospredje takratnega novega vala britanskega heavy metala. Njihov debitantski album z naslovom Iron Maiden 1980. je bila ena najbolj pričakovanih izdaj v metalu. Bil je temelj, nad katerim so se začele navduševati druge skupine, ki so kasneje igrale thrash metal, speed metal, pa tudi progresivni metal.

Sodelovanje se ni obneslo

Kmalu je izšel še Killies, ki je bil še bolj eksploziven, brezkompromisen in divji. In postal še pomembnejši za metal svet, saj je bil navdih velikim bandom, kot so Metallica, Pantera in Sepultura. Leta 1981 so se njihove poti razšle, saj so ga odslovili zaradi odvisnosti od drog, neprofesionalnega obnašanja na odrih, kljub temu da je imel izjemne vokalne sposobnosti.

Vsaj do nedavnega je še vedno koncertiral.

Pozneje se je Iron Maiden pridružil Bruce Dickinson in z vmesno prekinitvijo ostal frontman do danes, lani konec maja smo jih imeli čast videti v Stožicah na prvem koncertu njihove turneje The Future Past. Z Bruceom na vokalu je band tudi dosegel svetovno slavo, vendar jim je začetek z Di'Annom odprl pot v višave.

Di'Anno je nadaljeval glasbeno kariero z različnimi skupinami in solo projekti. Najbolj znana sta Battlezone in Killers. Čeprav nikoli ni dosegel komercialnega uspeha, kot ga je imel z Iron Maiden, je ostal aktiven na metal sceni in postal ikona med ljubitelji starejšega zvoka heavy metala.

Basist Iron Maiden Steve Harris in drugi člani so se poklonili pokojnemu nekdanjemu frontmanu. Foto: Ljubo Vukelič

Veliko zvezdnikov in glasbenikov se je poslovilo od njega, med drugim vsi člani Iron Maiden, ki so mu v zadnjih letih finančno pomagali pri zdravljenju. Znan je bil po svoji odprtosti, večkrat je spregovoril o bojih in izzivih, ki jih je doživljal v glasbeni industriji. Steve Harris je dejal, da je »zelo žalosten, da ga ni več«. Dodal je tudi, da je bil z njim še pred kratkim v stiku. »Vsaj do nedavnega je še vedno koncertiral, to ga je gnalo naprej, da je bil tam zunaj, kadar je lahko. Vsi ga bomo pogrešali. Počivaj v miru, prijatelj,« je zapisal.

Di'Anno bi moral v sklopu svoje poslovilne turneje v začetku decembra z drugimi skupinami nastopiti v ljubljanskem Orto baru, vendar je usoda hotela drugače.